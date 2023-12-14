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Внешняя политика 14.12.2023 22:48

В Баку раскритиковали власти Нидерландов за заявление о ситуации на Южном Кавказе

Спикер министерства иностранных дел (МИД) Азербайджана Айхан Гаджизаде раскритиковал нидерландские власти за заявление о ситуации на Южном Кавказе, назвав его неприемлемым.

"Заявление правительства Нидерландов неприемлемо", - заявил в четверг Гаджизаде, обвинив Амстердам в предвзятости.

Он заметил, что "Азербайджан никогда не выселял армян из Карабаха, и переезд в Армению и другие страны, несмотря на призывы Азербайджана не покидать регион, был их собственным решением".

"Нидерландской стороне было бы полезно положить конец подобным заявлениям, которые препятствуют прогрессу и развитию региона, основанному на уважении принципов международного права", - добавил Гаджизаде.

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, НИДЕРЛАНДЫ, МИД


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