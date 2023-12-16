Еще один мировой контейнерный перевозчик отказывается отправлять суда через Суэцкий канал

Швейцарская судоходная компания Mediterranean Shipping Company (MSC) - крупнейшая в мире по вместимости контейнеровозов - после нападений на суда в Красном море прекращает использовать маршруты через Суэцкий канал, сообщают в субботу западные СМИ.

Согласно заявлению компании, часть судов перенаправят по маршрутам вокруг мыса Доброй Надежды на юге Африки: в результате перевозки будут идти дольше, чем через Суэцкий канал.

Накануне судно MSC подверглось атаке: ракета, запущенная с контролируемой мятежниками-хуситами части Йемена, попала в грузовое судно MSC Palatium III. Пострадавших в результате атаки не было, но судну пришлось прекратить выполнение рабочих операций.

Также повстанцы заявляли, что пытались атаковать другое судно компании - MSC Alanya. По информации мониторинговой платформы MarineTraffic, оба судна направлялись в Джидду, Саудовская Аравия.

Ранее мятежники пообещали, что будут нападать на все суда в Красном море, направляющиеся в Израиль, вне зависимости от того, кто ими владеет. После этого сообщалось о нескольких атаках на суда в Баб-эль-Мандебском проливе и Красном море.

Накануне датская транспортно-логистическая компания A.P. Moeller-Maersk AS объявила о приостановке прохода своих судов через Красное море. Германская компания Hapag-Lloyd тоже запретила своим судам заходить в Красное море после того, как в пятницу ее грузовое судно Al Jasrah, шедшее под флагом Либерии, загорелось от удара из контролируемого хуситами района Йемена.