Еще один мировой контейнерный перевозчик отказывается отправлять суда через Суэцкий канал

Швейцарская судоходная компания Mediterranean Shipping Company (MSC) - крупнейшая в мире по вместимости контейнеровозов - после нападений на суда в Красном море прекращает использовать маршруты через Суэцкий канал, сообщают в субботу западные СМИ.
Согласно заявлению компании, часть судов перенаправят по маршрутам вокруг мыса Доброй Надежды на юге Африки: в результате перевозки будут идти дольше, чем через Суэцкий канал.
Накануне судно MSC подверглось атаке: ракета, запущенная с контролируемой мятежниками-хуситами части Йемена, попала в грузовое судно MSC Palatium III. Пострадавших в результате атаки не было, но судну пришлось прекратить выполнение рабочих операций.
Также повстанцы заявляли, что пытались атаковать другое судно компании - MSC Alanya. По информации мониторинговой платформы MarineTraffic, оба судна направлялись в Джидду, Саудовская Аравия.
Ранее мятежники пообещали, что будут нападать на все суда в Красном море, направляющиеся в Израиль, вне зависимости от того, кто ими владеет. После этого сообщалось о нескольких атаках на суда в Баб-эль-Мандебском проливе и Красном море.
Накануне датская транспортно-логистическая компания A.P. Moeller-Maersk AS объявила о приостановке прохода своих судов через Красное море. Германская компания Hapag-Lloyd тоже запретила своим судам заходить в Красное море после того, как в пятницу ее грузовое судно Al Jasrah, шедшее под флагом Либерии, загорелось от удара из контролируемого хуситами района Йемена.
Алиев направил письмо с соболезнованиями в связи с кончиной эмира Кувейта
Фазиль Мустафа и Захид Орудж планируют участие на выборах президента Азербайджана в феврале 2024 года
Алиев выразил уверенность в расширении сотрудничества с Бахрейном
Номинальные денежные доходы населения Азербайджана за 11 мес. выросли на 13%
Азербайджан в январе-ноябре сократил добычу золота на 16%, серебра - на 50%
Азербайджан и суверенный фонд Абу-Даби создают инвестплатформу на $1 млрд
Компания GM Construction получила подряд на 5,1 млн манатов на строительство школы в Евлахе
Покупки в последнюю субботу перед Рождеством планируют 142 млн американцев
Китайский рынок видеоигр с начала года вырос на 14%, до $42,7 млрд
ГААД получит 1,7 млн манатов на капремонт автодороги на юге Азербайджана
ГААД получит 2 млн манатов на капремонт автодороги на западе Азербайджана
Иностранный инвестор впервые вложил 5 млн манатов в систему здравоохранения Нахчывана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Четверо студентов Бакинской высшей школы нефти удостоены «Стипендии имени Гейдара Алиева»
Совершай праздничные платежи с картой Yelo в рас-сроч-ку!
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
Узбекистан создаёт новую национальную систему общественной безопасности
Частный бизнес как драйвер современной экономики Узбекистана: реформы и вызовы
Нефтегазовые ресурсы Азербайджана – одни из самых экологичных и дешевых в мире