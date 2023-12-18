Азербайджан продолжит усилия для укрепления мира и безопасности на Южном Кавказе – Асадов

Азербайджан продолжит шаги по укреплению мира и безопасности на Южном Кавказе, заявил премьер-министр страны Али Асадов.
«Пользуясь возможностью, хотел бы еще раз выразить твердую решимость Азербайджана продолжать усилия по укреплению мира и безопасности в регионе. С учетом недавних позитивных сигналов, считаем крайне важным продолжение конструктивного диалога (с Арменией – ИФ) в этом направлении», - сказал Асадов в понедельник в ходе заседания Совета глав правительств СНГ в Москве.
Он также отметил, что «рациональное использование возникшей исторической возможности» позволит достичь «долгожданного мира в регионе, даст всем жителям региона надежду на мирное и безопасное сосуществование».
Х.Насирзаде
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