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Внешняя политика 18.12.2023 13:15

Азербайджан продолжит усилия для укрепления мира и безопасности на Южном Кавказе – Асадов

Азербайджан продолжит шаги по укреплению мира и безопасности на Южном Кавказе, заявил премьер-министр страны Али Асадов.

«Пользуясь возможностью, хотел бы еще раз выразить твердую решимость Азербайджана продолжать усилия по укреплению мира и безопасности в регионе. С учетом недавних позитивных сигналов, считаем крайне важным продолжение конструктивного диалога (с Арменией – ИФ) в этом направлении», - сказал Асадов в понедельник в ходе заседания Совета глав правительств СНГ в Москве.

Он также отметил, что «рациональное использование возникшей исторической возможности» позволит достичь «долгожданного мира в регионе, даст всем жителям региона надежду на мирное и безопасное сосуществование».

Х.Насирзаде

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Тэги: АСАДОВ, РЕГИОН, МИР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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