Число жертв землетрясения на северо-западе Китая превысило 130 человек

Число погибших в результате землетрясения в китайских провинциях Ганьсу и Цинхай возросло до 131, сообщает в среду "Синьхуа".

По данным агентства, в провинции Ганьсу погибли 113 человек, еще 782 получили ранения.

В Цинхае число жертв составляет 18 человек, пострадавших - 198. Еще 16 человек в Цинхае числятся пропавшими без вести.

Землетрясение магнитудой 6,2 было зафиксировано китайскими сейсмологами поздно вечером в понедельник в районе уезда Цзишишань округа Линься провинции Ганьсу. По информации местных СМИ, в различной степени повреждены дома и инфраструктурные объекты, в частности, системы обеспечения электроэнергией и водой, а также дороги в районе эпицентра землетрясения.