Завершилась программа «Развитие лидерства» для сотрудников Yelo Bank

Yelo Bank успешно завершил очередной проект, демонстрирующий его отношение к сотрудникам как к самому ценному капиталу ипостоянноеинвестирование в их развитие. Программа «Развитие лидерства», реализованная в партнерстве с Университетом ADA, была направлена на управленческую команду Банка. Обучение в рамках программы охватывало как личностное, так и профессиональное развитие участников. Уникальный опыт делили как сами участники, так и приглашенные эксперты из Всемирного банка, посольства США и Университета ADA. Программа завершилась торжественной церемонией вручения сертификатов всем участникам.
Главная цель проекта - использовать опыт и навыки руководителей для усиления влияния и способствования дальнейшему успеху Yelo Bank. Если вы стремитесь стать частью нашей постоянно развивающейся команды, ознакомьтесь с вакансиями на официальном сайте Банка.
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Yelo Bank – Яркий Банкинг!
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