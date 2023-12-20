Nar представил новый магазин в городе Шарур

Nar открыл магазин продаж и обслуживания в городе Шарур Нахчыванской Автономной Республики. Наряду с продажей номеров и их восстановлением, а также другими услугами, в магазине, расположенном по улице Капитана Сеидова 4А, осуществляется продажа мобильных телефонов, различных устройств и аксессуаров. В соответствии со стратегией клиентоориентированности мобильного оператора, абоненты Nar могут воспользоваться этими высококачественными услугами по самой доступной цене.
Мобильный оператор продолжает предоставлять своим абонентам уникальные тарифы и новые концептуальные магазины. Только в 2023 году было открыто 13 новых магазинов Nar.
Список магазинов Nar и подробную информацию о предлагаемых услугах можно найти на сайте nar.az.
В настоящее время Nar предоставляет качественные услуги связи 2,2 миллионам абонентов. Последние 4 года Nar лидирует в стране среди мобильных операторов по индексу лояльности абонентов. Мобильный оператор придерживается стратегии клиентоориентированности и предоставляет отличный сервис по доступной цене.
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