Азербайджан на ликвидацию последствий землетрясения в Турции выделил $100 млн

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов в среду встретился с вице-президентом Турции Джевдетом Йылмазов, сообщает Кабинет министров Азербайджана.

«На встрече было отмечено, что Азербайджан выделил $100 млн на восстановление регионов Турции, пострадавших от сильного землетрясения в феврале 2023 года», - отмечается в информации пресс-службы кабмина.

Стороны с удовлетворением подчеркнули, что торгово-экономическое сотрудничество между странами имеет высокую динамику. Так по итогам 2022 года товарооборот между Азербайджаном и Турцией составил около $6 млрд, что означает рост на 25% по сравнению с 2021 годом. За 11 месяцев текущего года рост товарооборота составил 33%.

Стороны подчеркнули, что соглашение о преференциальной торговле, применяемое двумя странами, вносит важный вклад в расширение торгового оборота. В связи с этим выражена уверенность, что за счет использования имеющихся широких возможностей объемы торговли будут и дальше увеличиваться, а масштабы экономического сотрудничества - расширяться.

Собеседники также отметили большое значение реализация решений, принятых на заседаниях Совета стратегического сотрудничества Азербайджан-Турция и межправительственной комиссии (МПК). «Отмечено, что большая часть Плана действий, подписанного на последнем заседании МПК в Баку в ноябре прошлого года, была реализована в результате совместных усилий правительств двух стран. Стороны выразили готовность тесно сотрудничать в рамках МПК», - указывается в информации.

Касаясь вопроса инвестиций, стороны отметили, что Азербайджан является одним из крупнейших инвесторов в Турции, а Турция - одним из крупнейших инвесторов в Азербайджане.

«Подчеркнуто, что совместные энергетические и транспортные проекты, такие как Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум, TANAP, Баку-Тбилиси-Карс, имеют важное региональное и глобальное значение. Стороны также отметили стратегическое значение Южного газового коридора и выразили надежду, что Азербайджан и Турция продолжат вносить свой вклад в энергетическую безопасность Европы. Также подчеркнуто, что строительство газопровода Игдыр-Нахчыван является одним из актуальных вопросов энергетической повестки между двумя странами», - подчеркивает кабмин.

Б.Рустамбеков