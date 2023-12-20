Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8646 RUR   0.0188 GBR   2.1632 TRY   0.0584

Цена на нефть

19.12 $/bbl +/- WTI 73.94 +1.12 Brent 79.23 +1.28

Внешняя политика 20.12.2023 15:47

Азербайджан на ликвидацию последствий землетрясения в Турции выделил $100 млн

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов в среду встретился с вице-президентом Турции Джевдетом Йылмазов, сообщает Кабинет министров Азербайджана.

«На встрече было отмечено, что Азербайджан выделил $100 млн на восстановление регионов Турции, пострадавших от сильного землетрясения в феврале 2023 года», - отмечается в информации пресс-службы кабмина.

Стороны с удовлетворением подчеркнули, что торгово-экономическое сотрудничество между странами имеет высокую динамику. Так по итогам 2022 года товарооборот между Азербайджаном и Турцией составил около $6 млрд, что означает рост на 25% по сравнению с 2021 годом. За 11 месяцев текущего года рост товарооборота составил 33%.

Стороны подчеркнули, что соглашение о преференциальной торговле, применяемое двумя странами, вносит важный вклад в расширение торгового оборота. В связи с этим выражена уверенность, что за счет использования имеющихся широких возможностей объемы торговли будут и дальше увеличиваться, а масштабы экономического сотрудничества - расширяться.

Собеседники также отметили большое значение реализация решений, принятых на заседаниях Совета стратегического сотрудничества Азербайджан-Турция и межправительственной комиссии (МПК). «Отмечено, что большая часть Плана действий, подписанного на последнем заседании МПК в Баку в ноябре прошлого года, была реализована в результате совместных усилий правительств двух стран. Стороны выразили готовность тесно сотрудничать в рамках МПК», - указывается в информации.

Касаясь вопроса инвестиций, стороны отметили, что Азербайджан является одним из крупнейших инвесторов в Турции, а Турция - одним из крупнейших инвесторов в Азербайджане.

«Подчеркнуто, что совместные энергетические и транспортные проекты, такие как Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум, TANAP, Баку-Тбилиси-Карс, имеют важное региональное и глобальное значение. Стороны также отметили стратегическое значение Южного газового коридора и выразили надежду, что Азербайджан и Турция продолжат вносить свой вклад в энергетическую безопасность Европы. Также подчеркнуто, что строительство газопровода Игдыр-Нахчыван является одним из актуальных вопросов энергетической повестки между двумя странами», - подчеркивает кабмин.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АСАДОВ, ТУРЦИЯ, ВИЦЕ/ПРЕЗИДЕНТ


Похожие новости


Асадов поздравил Йылмаза с назначением на пост вице-президента Турции Турецкие компании выполнили в Азербайджане за счет средств госбюджета подрядных работ на $17 млрд - Асадов Премьер Азербайджана отмечает высочайший уровень стратегического партнерства между Баку и Анкарой Асадов и Дёнмез отметили роль совместных проектов Баку и Анкары в энергобезопасности Европы

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az