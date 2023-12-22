Стрельба в Чехии унесла жизни 14 человек, 25 ранены

Число жертв стрельбы в Праге, по уточненным данным, составило 14 человек, а 25 получили ранения, сообщают в четверг вечером европейские СМИ со ссылкой на полицию.
Ранее поступали данные о более 15 погибших и 24 раненых.
По данным полиции, нападавшим был 24-летний студент университета. Согласно заявлению полиции, он решил открыть стрельбу, так как хотел подражать людям, совершившим подобные нападения в других странах. В итоге стрелок погиб.
Глава МВД Чехии Вит Ракушан в четверг заявил, что "нет свидетельств, которые указывали бы, что преступление имеет связь с международным терроризмом".
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