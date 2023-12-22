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Дальнее зарубежье 22.12.2023 09:02

Стрельба в Чехии унесла жизни 14 человек, 25 ранены

Число жертв стрельбы в Праге, по уточненным данным, составило 14 человек, а 25 получили ранения, сообщают в четверг вечером европейские СМИ со ссылкой на полицию.

Ранее поступали данные о более 15 погибших и 24 раненых.

По данным полиции, нападавшим был 24-летний студент университета. Согласно заявлению полиции, он решил открыть стрельбу, так как хотел подражать людям, совершившим подобные нападения в других странах. В итоге стрелок погиб.

Глава МВД Чехии Вит Ракушан в четверг заявил, что "нет свидетельств, которые указывали бы, что преступление имеет связь с международным терроризмом".

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Тэги: ЧЕХИЯ, ЖЕРТВЫ, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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