Зеленский рассчитывает на дальнейшее укрепление стратегического сотрудничества Украины и Азербайджана

Президент Украины Владимир Зеленский направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с Днем рождения азербайджанского лидера.

«2023 год – год 100-летия со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева был знаменательным годом для Азербайджана и лично для Вас. Именно в этом году суверенитет Азербайджана был полностью восстановлен», - говорится в поздравлении Зеленского.

«Я благодарен Азербайджану и Вам лично за поддержку Украины в ее борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность, а также за помощь в ликвидации гуманитарных последствий войны с Россией», - отмечается в послании.

Зеленский подчеркнул: «Я высоко ценю существующие дружеские отношения между нашими государствами, наш личный конструктивный и искренний диалог. Уверен, что украинско-азербайджанское стратегическое сотрудничество, основанное на уважении и доверии, будет и дальше активно развиваться на благо народов обеих стран. Желаю Вам крепкого здоровья и успехов в Вашей ответственной государственной деятельности».

Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву 24 декабря исполнится 62 года.

Б.Рустамбеков