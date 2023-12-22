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Внешняя политика 22.12.2023 13:09

Бердымухамедов убежден в развитии отношений Туркменистана и Азербайджана

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил поздравительное послание президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю его дня рождения, в котором выразил уверенность в дальнейшем развитии сотрудничества Ашхабада и Баку.

«Убежден, что глубокие и давние отношения дружбы между Туркменистаном и Азербайджаном будут продолжать неуклонно развиваться и приносить пользу нашим народам и странам», - говорится в документе, в пятницу опубликованном на сайте главы азербайджанского государства.

Экс-президент Туркменистана, председатель Халк Маслахаты (Народного совета) Гурбангулы Бердымухамедов также направил поздравительное послание Алиеву, в котором поблагодарил его за «большой вклад и особое внимание, которое вы уделяете укреплению и развитию двусторонних отношений между Туркменистаном и Азербайджаном».

Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву 24 декабря исполнится 62 года.

Р.Керимов

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Тэги: БЕРДЫМУХАМЕДОВЫ, ПОЗДРАВЛЕНИЕ

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