Бердымухамедов убежден в развитии отношений Туркменистана и Азербайджана

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил поздравительное послание президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю его дня рождения, в котором выразил уверенность в дальнейшем развитии сотрудничества Ашхабада и Баку.
«Убежден, что глубокие и давние отношения дружбы между Туркменистаном и Азербайджаном будут продолжать неуклонно развиваться и приносить пользу нашим народам и странам», - говорится в документе, в пятницу опубликованном на сайте главы азербайджанского государства.
Экс-президент Туркменистана, председатель Халк Маслахаты (Народного совета) Гурбангулы Бердымухамедов также направил поздравительное послание Алиеву, в котором поблагодарил его за «большой вклад и особое внимание, которое вы уделяете укреплению и развитию двусторонних отношений между Туркменистаном и Азербайджаном».
Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву 24 декабря исполнится 62 года.
Р.Керимов
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