Президенты Египта и Ирана обсудили ситуацию в секторе Газа и укрепление отношений

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и президент Ирана Ибрагим Раиси провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили укрепление двусторонних отношений и ситуацию в секторе Газа, сообщает в субботу иранское агентство "Мехр".

По его данным, главы двух государств договорились предпринять "серьезные шаги для решения нерешенных вопросов между двумя странами".

Стороны также обсудили развитие ситуации в секторе Газа, указали "на важность для исламских стран сохранять единство".

Этот телефонный разговор двух президентов стал первым после переизбрания президента Египта ас-Сиси на этом посту в ноябре.