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Дальнее зарубежье 27.12.2023 21:30

Американцы вернули 14,5% купленных товаров в 2023 году

Американцы вернули купленные товары на сумму $743 млрд в 2023 году, то есть около 14,5% всех товаров, приобретенных в розницу, говорится в отчете Национальной федерации розничной торговли (NRF).

Согласно данным NRF, на каждый $1 млрд продаж ритейлеры получают в среднем $145 млн возвратов. В онлайн-сегменте доля еще выше - 17,6%, или $247 млрд в целом.

Федерация отмечает, что из-за изменений в методологии результат этого года нельзя сопоставить с цифрами за 2022 год.

"Ритейлеры продолжают тестировать и внедрять новые способы минимизации убытков от возвратов, одновременно оптимизируя качество клиентского обслуживания, - отметил исполнительный директор отдела исследований в NRF Марк Мэтьюз. - В частности, они указывают более подробные описания размеров и параметров товаров в своих онлайн-магазинах, а также требуют чеки при возврате".

Убытки ритейлеров от мошенничества с возвратом товаров в уходящем году составили $101 млрд. Примерно половина всех потерь вызвана возвратом использованных и исправных товаров, еще 44% - возвратом украденных вещей. Около 20% респондентов среди представителей розницы отметили, что сталкивались с действиями организованных групп мошенников.

Самым активным периодом продаж в США считается сезон зимних праздников (ноябрь-декабрь). Вместе с тем ритейлеры ожидают лишь небольшого повышения доли возврата в этот период по сравнению с остальным годом, до 15,4%. При этом незаконный возврат может составить $25 млрд, или 16,5% от всех продаж, которые покупатели возвращают в магазины.

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Тэги: США, ТОВАРЫ, ВОЗВРАТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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