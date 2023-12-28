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Дальнее зарубежье 28.12.2023 17:59

Шторм в Великобритании повредил дома и нарушил работу транспорта

По территории Великобритании прошел шторм "Геррит", оставив тысячи домов без электричества и нарушив движение железнодорожного и авиатранспорта, сообщает в четверг Associated Press.

В некоторых прибрежных районах Шотландии скорость ветра достигла 128 км/ч. Из-за этого работники аварийных служб столкнулись с трудностями во время работ по восстановлению электричества. В итоге около 14 тыс. домой все еще остаются обесточенными, тогда как более 31 тыс. вновь подключили к сети.

На нескольких линиях железнодорожного транспорта приостановили движение поездов. Из-за сильного ветра на кабину машиниста одного из поездов упало дерево, но никто не пострадал.

В Шотландии несколько автотрасс оказались заблокированы из-за снегопада.

Кроме того, в Манчестере полицейским поступали сообщения о том, что "мини-торнадо" повредил несколько домов. За ночь были эвакуированы жители около 100 участков, никто не пострадал.

Аэропорт Хитроу отменил около 20 рейсов.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ШТОРМ, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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