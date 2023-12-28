Отношения между Баку и Парижем находятся на самом низком уровне, их восстановление зависит от действий Франции – Байрамов

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что отношения между Баку и Парижем находятся на самом низком уровне, их восстановление зависит от действий Франции.

«Текущие отношения с Францией находятся на самом низком уровне. Виновником этого не является Азербайджан. Азербайджан, наоборот, за последние 30 лет много сделал для развития отношений с Францией», - сказал Байрамов на пресс-конференции в четверг, посвященной итогам 2023 года.

По его словам, Франция всегда занимала проармянскую позицию. «Франция до 2020 года умело скрывала свою откровенную проармянскую позицию. После 44-дневной войны (осенью 2020 года – ИФ) Франция стала показывать свою откровенную проармянскую позицию. В дальнейшем политика Франции стала не только откровенно проармянской, но она развилась до антиазербайджанской и азербайджанофобской», - отметил он.

Байрамов подчеркнул, что Франция не только поддерживает Армению, но в ряде случаев откровенно выступает с антиазербайджанскими инициативами.

Касаясь перспектив отношений между Баку и Парижем, Байрамов добавил, что для их восстановления Франция должна предпринять определенные шаги.

Глава МИД считает, что Франция должна серьезно пересмотреть свою политику в отношении Азербайджана, принять новые реалии Южного Кавказа.

Х.Насирзаде