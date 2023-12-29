БДИПЧ открывает миссию по наблюдению за внеочередными выборами в Азербайджане

Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) на основе официального приглашения властей Азербайджана и в соответствии со своим мандатом, открыло миссию в Азербайджане по наблюдению за внеочередными президентскими выборами, которые пройдут 7 февраля.

Об этом на пресс-конференции в пятницу в Баку заявил глава миссии БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за внеочередными выборами президента в Азербайджане Оуэн Мерфи.

Он отметил, что в состав миссии входят 11 международных экспертов из 9 стран, и 26 долгосрочных наблюдателя, которые прибудут в страну 3 января и будут развернуты по стране.

«Мы (БДИПЧ – ИФ) запросили 280 краткосрочных наблюдателей, которые будут наблюдать за ходом избирательного процесса в день выборов», - добавил Мерфи.

По его словам, промежуточный отчет миссии будет опубликован за две недели до выборов, чтобы проинформировать общественность и средства массовой информации о деятельности миссии по наблюдению за выборами, а на следующий день после выборов (8 февраля – ИФ) на пресс-конференции будет представлено заявление с предварительными выводами.

«Окончательный отчет с оценкой всего избирательного процесса и рекомендациями планируется опубликовать через несколько месяцев после выборов», - подчеркнул он.

Мерфи добавил, что члены миссии уже провели встречу с представителями министерства иностранных дел Азербайджан.

По его словам, представители БДИПЧ ОБСЕ 12 раз наблюдали за различными выборами в Азербайджане, в последний раз это были парламентские выборы в 2020 году.

Как сообщалось ранее, ЦИК Азербайджана утвердил заявки от 15 претендентов, которые выразили желание участвовать в выборах 7 февраля 2024 года.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 7 декабря 2023 года подписал распоряжение о проведении 7 февраля 2024 года внеочередных президентских выборов в стране.

В предыдущий раз президентские выборы в Азербайджане состоялись 11 апреля 2018 года.

Президент Азербайджана избирается на 7 лет.

Действующий президент Ильхам Алиев возглавляет Азербайджан с октября 2003 года.

Р.Керимов