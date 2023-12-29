Песков: в Кремле анализировали возможный ответ на случай конфискации Западом российских замороженных активов

В Кремле заранее анализировали возможные ответные шаги в случае конфискации российских замороженных активов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Конечно, мы заранее анализировали возможные ответные шаги. Все будем делать так, чтобы это наилучшим образом соответствовало нашим интересам", - сказал Песков журналистам.
Так он прокомментировал информацию о том, что лидеры "большой семерки" на встрече в феврале обсудят разработанную США правовую теорию, которая может позволить Западу конфисковать замороженные российские активы.
У Пескова уточнили, есть ли у России список активов, которые она может конфисковать в ответ.
"Разумеется, есть", - ответил представитель Кремля.
Песков заметил, что в Кремле понимали "полную непредсказуемость наших контрагентов и их склонность к нарушению международного права и других законов, в том числе своих собственных". Кроме того, по его словам, очевидна и " их склонность к саморазрушению".
"Имею в виду разрушение современной экономической системы, подрыв доверия к основным постулатам мировой экономической системы, я имею в виду резервную валюту, принцип неприкосновенности собственности", - пояснил он.
По словам Пескова, "никакая теория (санкционирующая конфискацию - ИФ) не может быть законной, она может быть только псевдозаконной". "Это будет изрядный удар по основным параметрам международной экономики. Это подорвет доверие других стран", - сказал он.
"Подобные действия чреваты очень серьезными последствиями. В свое время, когда европейцы и американцы заходили в беспрецедентные санкции против нас, они совершенно не задумывались об эффекте бумеранга. Сейчас он очевиден, и многие задаются вопросом, правильно ли они поступили", - заявил Песков.
"Такие действия в плане отъема и воровства наших активов будут иметь более пагубные последствия", - подчеркнул он.
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