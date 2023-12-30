В Бакинской высшей школе нефти прошел тренинг на тему «Цели устойчивого развития»

Заведующий отделом устойчивого развития и социальной политики Министерства экономики, секретарь Национального координационного совета по устойчивому развитию Гусейн Гусейнов провел тренинг на тему «Цели устойчивого развития (ЦУР)» в Бакинской высшей школе нефти SOCAR (БВШН).

На открытии тренинга ректор БВШН Эльмар Гасымов рассказал о пользе данного тренинга, отметив, что Бакинская высшая школа нефти придает большое значение устойчивому развитию, которое уже стало целью жизни.

«Среди высших учебных заведений Азербайджана Бакинская высшая школа нефти первая подготовила отчет по устойчивому развитию. В нашем вузе были проведены различные мероприятия и тренинги с целью повышения осведомленности о ЦУР, и этот тренинг является следующим шагом в этом направлении», - отметил ректор.

Выступая на мероприятии, секретарь Национального координационного совета по устойчивому развитию Гусейн Гусейнов отметил, что участникам тренинга будет предоставлена обширная информация о 17 целях устойчивого развития ООН. Он рассказал о проделанной в нашей стране работе по достижению этих целей, в том числе о разработке соответствующих государственных программ.

«Азербайджан является первой страной в регионе, которая трижды представляла Добровольный национальный обзор достижения целей устойчивого развития Политическому форуму высокого уровня ООН. В Азербайджане уже готовится четвертый обзор», - отметил Гусейн Гусейнов.

Коснувшись важности повышения осведомленности о ЦУР, секретарь подчеркнул, что в высших учебных заведениях должна проводиться соответствующая работа в данном направлении. Гусейн Гусейнов сказал, что он ознакомился и высоко оценил отчет Бакинской высшей школы нефти об устойчивом развитии, который может служить примером для других учреждений.