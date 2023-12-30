Снежный барс стал национальным символом Кыргызстана

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал указ о признании снежного барса национальным символом республики, сообщила в субботу пресс-служба киргизского лидера. "Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указ "О признании снежного барса национальным символом Кыргызской Республики", - говорится в сообщении. Снежный барс внесен в красный список Международного союза охраны природы. Согласно указу, правительству Кыргызстана поручается принять меры по защите численности популяции снежного барса и его экосистемы в республике, а также провести работу по разработке логотипа и определить направления применения символа на национальном и международном уровнях.

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