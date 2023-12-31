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Ким Чен Ын на фоне обострения обстановки на Корейском полуострове намерен ускорить развитие сил обороны страны

Лидер КНДР Ким Чен Ын на состоявшемся пленуме ЦК Трудовой партии Кореи проанализировал обстановку на Корейском полуострове и принял решение о необходимости ускоренного развития сил национальной обороны, сообщило агентство ЦТАК.

"Генеральный секретарь проанализировал нестабильную обстановку в области безопасности на Корейском полуострове (...) и характер военного противостояния и принял важное политическое решение о дальнейшем ускорении развития национальных сил обороны", - говорится в сообщении.

Агентство, излагая доклад Ким Чен Ына, пишет, что действия США и их союзников - Южной Кореи и Японии - свидетельствуют, что "слово "война" уже приходит к нам не как абстрактное понятие, а как реальная сущность".

Эти условия требуют "продолжения работы по формированию полностью оснащенных сил военного реагирования и полной военной готовности", отмечает ЦТАК.

На пленуме было подчеркнуто, что "сектор ядерного оружия продолжит создавать надежную основу для дальнейшего увеличения производства ядерного оружия и развернет решительную борьбу за реализацию плана производства ядерного оружия на 2024 год".

Было принято решение, "основываясь на опыте успешного запуска и эксплуатации первого разведывательного спутника в 2023 году, обеспечить запуск в 2024 году трех дополнительных разведывательных спутников", говорится в сообщении.

В качестве задач пленум назвал также "повышение подводной и надводной мощи военно-морского флота", "разработку и производство различных видов беспилотного вооружения", создание "мощных электронных средств, соответствующих современным характеристикам".

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Тэги: КНДР, ПОЛУОСТРОВ, СИТУАЦИЯ, ГОТОВНОСТЬ

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