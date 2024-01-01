Экс-премьер Британии может стать посредником при обсуждении дальнейшей судьбы палестинских беженцев

Израиль планирует назначить бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра посредником, «чтобы убедить западные страны принять палестинских беженцев из сектора Газа после окончания войны». Об этом сообщило агентство "Анадолу" со ссылкрй на израильский «12-й канал».
Согласно сообщению, на прошлой неделе Блэр совершил секретный визит в Израиль, где провел переговоры с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и членом военного кабинета Бени Ганцем для обсуждения данного вопроса.
Как сообщается, в ходе визита была поднята идея о посредничестве Блэра между Израилем и западными странами в отношении палестинцев, перемещенных из сектора Газа.
Между тем, источник, близкий к британскому экс-премьеру, опроверг информацию в комментарии газете Jerusalem Post.
Алиев поздравил Бермудеса с Днем освобождения Кубы
Алиев отмечает рост авторитета Азербайджана на международной арене
Алиев: антитеррористическая операция Азербайджана в Карабахе в сентябре была неизбежной, мы ее провели и гордимся этим
Нарушений на японских АЭС после землетрясений не зарегистрировано
Вступают в силу новые квоты и добровольные сокращения добычи ОПЕК+
Поставки азербайджанского газа в Европу в 2023г составили 11,8 млрд куб.м.
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! Коллектив "ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН" поздравляет вас с Днем солидарности азербайджанцев всего мира и с наступающим Новым годом!
Кабмин Азербайджана утвердил Генплан развития Баку до 2040 года
Иностранцы за 11 мес. совершили в Азербайджане операции с банковскими картами почти на 2 млрд манатов
Центр планирования Азербайджана направит около 2 млн манатов на концептуальный генплан и архитектурный стиль г.Ордубад
ГААД получит 1 млн манатов на капремонт автодороги в Шабранском районе
Центр планирования Азербайджана направит свыше 2,1 млн манатов на генплан и архитектурный стиль города Шахбуз
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Совершайте благотворительные выплаты через приложение Yelo
В Бакинской высшей школе нефти прошел тренинг на тему «Цели устойчивого развития»
В Бакинской высшей школе нефти отметили День солидарности азербайджанцев мира и Новый год
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы