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Дальнее зарубежье 01.01.2024 14:48

Экс-премьер Британии может стать посредником при обсуждении дальнейшей судьбы палестинских беженцев

Израиль планирует назначить бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра посредником, «чтобы убедить западные страны принять палестинских беженцев из сектора Газа после окончания войны». Об этом сообщило агентство "Анадолу" со ссылкрй на израильский «12-й канал».

Согласно сообщению, на прошлой неделе Блэр совершил секретный визит в Израиль, где провел переговоры с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и членом военного кабинета Бени Ганцем для обсуждения данного вопроса.

Как сообщается, в ходе визита была поднята идея о посредничестве Блэра между Израилем и западными странами в отношении палестинцев, перемещенных из сектора Газа.

Между тем, источник, близкий к британскому экс-премьеру, опроверг информацию в комментарии газете Jerusalem Post.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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