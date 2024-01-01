В Берлине в первую ночь нового года задержали почти 400 человек

Полиция Берлина в новогоднюю ночь задержала 390 человек, но в целом массовые гуляния прошли более спокойно, чем годом ранее, сообщает Associated Press со ссылкой на заявление полиции.
Задержания в основном коснулись тех людей, которые нарушили запрет на использование пиротехники.
Около 4,5 тыс. полицейских патрулировали столицу Германии в ночь на 1 января, чтобы предотвратить повторение новогодних беспорядков в первую ночь 2023 года. Также в Берлине запретили использовать петарды.
При этом как минимум 54 полицейских получили травмы в новогоднюю ночь. Однако, по словам представителя полиции Аньи Диершке, минувшую ночь можно было в целом назвать спокойной.
В других крупных немецких городах празднования также прошли относительно мирно. Однако, во Франкфурте-на-Майне также задержали несколько человек за запуск фейерверков в толпе.
В прошлом году гуляния в новогоднюю ночь в Германии были омрачены массовыми беспорядками и проявлением агрессии в адрес сотрудников полиции как в Берлине, так и в других немецких городах. Участники беспорядков запускали фейерверки в толпу и по сотрудникам полиции, бросали в них бутылки с зажигательной смесью.
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