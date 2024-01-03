Рост безработных в ФРГ в декабре оказался ниже прогноза

Количество безработных в Германии в декабре увеличилось на 5 тыс. - до 2,703 млн, сообщило Федеральное агентство по трудоустройству ФРГ.

Относительно декабря 2022 года их число повысилось на 186 тыс.

Безработица в стране в прошлом месяце поднялась до 5,9%, что является максимальным уровнем с мая 2021 года. Согласно уточненным данным, в ноябре она составляла 5,8%, а не 5,9%, как было объявлено ранее.

Аналитики в среднем прогнозировали рост числа безработных на 20 тыс. и безработицу на уровне 5,9%, по данным Trading Economics.

Число открытых вакансий в Германии в декабре составило 713 тыс., что на 68 тыс. меньше, чем годом ранее.