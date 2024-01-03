Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8766 RUR   0.0188 GBR   2.1643 TRY   0.0576

Цена на нефть

02.01 $/bbl +/- WTI 70.38 -1.27 Brent 75.89 -1.15

Дальнее зарубежье 03.01.2024 18:30

Рост безработных в ФРГ в декабре оказался ниже прогноза

Количество безработных в Германии в декабре увеличилось на 5 тыс. - до 2,703 млн, сообщило Федеральное агентство по трудоустройству ФРГ.

Относительно декабря 2022 года их число повысилось на 186 тыс.

Безработица в стране в прошлом месяце поднялась до 5,9%, что является максимальным уровнем с мая 2021 года. Согласно уточненным данным, в ноябре она составляла 5,8%, а не 5,9%, как было объявлено ранее.

Аналитики в среднем прогнозировали рост числа безработных на 20 тыс. и безработицу на уровне 5,9%, по данным Trading Economics.

Число открытых вакансий в Германии в декабре составило 713 тыс., что на 68 тыс. меньше, чем годом ранее.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ГЕРМАНИЯ, БЕЗРАБОТИЦА


Похожие новости


Безработица в Германии в августе осталась на историческом минимуме в 5,7%

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az