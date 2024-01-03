В Иране число жертв взрывов у могилы Сулеймани превысило 100 человек

Более сотни человек погибли при взрывах у могилы бывшего командующего спецподразделением "аль-Кудс" Корпуса стражей Исламской революции генерала Касема Сулеймани, еще около 170 получили ранения и травмы, передают иранские СМИ.

Согласно первоначальным результатам расследования, взрывчатка была заложена в две оставленные на кладбище сумки, детонацию произвели дистанционно.

В спецслужбах Ирана считают, что взрывы у могилы бывшего командующего спецподразделением "аль-Кудс" Корпуса стражей Исламской революции генерала Касема Сулеймани в городе Кермане были целенаправленным терактом.

"Эти взрывы - атака террористов", - приводит в среду межарабский телеканал "аль-Джазира" слова главы службы безопасности Кермана Рахмана Джалили.

Ранее выдвигалась версия, что могли взорваться газовые баллоны.

Взрывы прогремели в день памяти Касема Сулеймани, который погиб в Багдаде 3 января 2020 года в результате авиаудара ВВС США.