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Регион 03.01.2024 18:35

В Иране число жертв взрывов у могилы Сулеймани превысило 100 человек

Более сотни человек погибли при взрывах у могилы бывшего командующего спецподразделением "аль-Кудс" Корпуса стражей Исламской революции генерала Касема Сулеймани, еще около 170 получили ранения и травмы, передают иранские СМИ.

Согласно первоначальным результатам расследования, взрывчатка была заложена в две оставленные на кладбище сумки, детонацию произвели дистанционно.

В спецслужбах Ирана считают, что взрывы у могилы бывшего командующего спецподразделением "аль-Кудс" Корпуса стражей Исламской революции генерала Касема Сулеймани в городе Кермане были целенаправленным терактом.

"Эти взрывы - атака террористов", - приводит в среду межарабский телеканал "аль-Джазира" слова главы службы безопасности Кермана Рахмана Джалили.

Ранее выдвигалась версия, что могли взорваться газовые баллоны.

Взрывы прогремели в день памяти Касема Сулеймани, который погиб в Багдаде 3 января 2020 года в результате авиаудара ВВС США.

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Тэги: ИРАН, ИНЦИДЕНТ, ВЗРЫВ


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