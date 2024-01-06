Контрразведка КНР ведет кампанию против несанкционированного сбора данных об авиаперелетах по стране

Министерство государственной безопасности КНР начало операцию против использования нелицензированных устройств, собирающих информацию об авиаперелетах в стране и передающих ее за рубеж, сообщает в субботу South China Morning Post (SCMP).
"Несколько иностранных структур использует аппаратуру для свободного обмена авиационными данными в качестве наживки, чтобы рекрутировать в качестве "добровольных помощников" энтузиастов авиации из китайских соцсетей", - цитирует издание заявление ведомства.
"Службы безопасности, в сотрудничестве с соответствующими ведомствами, начали общенациональную операцию в связи с этой проблемой", - отмечается в документе.
По данным министерства, лица, собирающие незаконным образом сведения о перелетах в КНР, в итоге способствуют их передаче за границу. Однако сотрудники китайских служб безопасности уже изъяли сотни устройств, применили меры против их владельцев.
Однако в министерстве не уточнили, какие иностранные структуры получали данную информацию. В то же время отмечается, что сбор данных о типах, местонахождении, скорости и маршрутах самолетов шел в провинциях около Южно-Китайского и Восточно-Китайского морей, залива Бохайвань. Данные устройства имеют охват в 300 - 400 км: SCMP поясняет, что 300 таких равномерно распределенных устройств могут покрыть всю территорию КНР.
"Такие устройства способны красть не только данные, связанные с гражданской авиацией, но и перехватывать засекреченную информацию по полетам военных самолетов", - уточнили в министерстве.
Там также пояснили, что одновременная работа определенного количества устройств ставит под серьезную угрозу безопасность движения гражданской и военной авиации из-за вмешательства в управление воздушным движением.
SCMP напоминает, что китайские власти в 2021 году запретили работу в стране сервиса Flightradar24, позволяющего в режиме реального времени наблюдать за положением воздушных судов.
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