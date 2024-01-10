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Карабах 10.01.2024 20:40

Алиев: АТО в сентябре была проведена очень успешно и профессионально

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что антитеррористическая операция ВС страны в Карабахском регионе страны 19-20 сентября 2023 года была проведена очень успешно и профессионально.

"Антитеррористическая операция была проведена очень успешно и профессионально, наши военнослужащие проявили большой героизм. Говорят, что операция продлилась 23 часа и несколько минут, но на самом деле она была завершена за более короткое время", - сказал Алиев в среду в интервью местным телеканалам.

По его словам, азербайджанская сторона достигла всех поставленных задач. "Мы вышли на все намеченные нами позиции, у нас были все коммуникации, мы взяли все возвышенности, и фактически капитуляция сепаратистов была неизбежной и неминуемой, если бы они не сдались, они были бы уничтожены. Другого варианта не могло быть", - добавил глава государства.

Р.Ахмедов

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, АТО, ОЦЕНКА

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