Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8584 RUR   0.0189 GBR   2.1594 TRY   0.0567

Цена на нефть

09.01 $/bbl +/- WTI 72.24 +1.47 Brent 77.59 +1.47

Дальнее зарубежье 10.01.2024 23:45

ЛАГ поддерживает направленный ЮАР в суд ООН иск против Израиля по Газе

Лига арабских государств (ЛАГ) поддерживает поданный в Международный суд ООН иск ЮАР против Израиля в связи с военными действиями в секторе Газа, сообщает в среду агентство ЭФЭ.

"Я ожидаю справедливого решения, которое остановит эту войну и положит конец пролитию крови палестинцев", - заявил генеральный секретарь ЛАГ Ахмед Абу аль-Гейт.

Он добавил, что секретариат ЛАГ выражает поддержку "усилиям ЮАР всеми возможными мерами". Генсек ЛАГ поблагодарил власти ЮАР за то, что позиция страны "ставит мораль и человеческие ценности выше других соображений".

Между тем, представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби на брифинге для журналистов в Белом доме сказал, что американская администрация выступает против него.

Ранее ЮАР подала иск в Международный суд ООН. Документ содержит осуждение военных действий Израиля в секторе Газа. Эти действия в исковом заявлении квалифицируют как геноцид. ЮАР через суд требует немедленно положить конец израильской операции.

Израиль обвинения в геноциде отвергает. Внешнеполитическое ведомство назвало иск "эксплуатацией суда". В Израиле также заявили, что военные действуют в соответствии с международным правом и направляют действия исключительно против движения ХАМАС, а также, что мирные жители сектора Газа не расцениваются как враги.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЛАГ, ЮАР, ИСК, ПОЗИЦИЯ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az