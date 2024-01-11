Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8584 RUR   0.0189 GBR   2.1594 TRY   0.0567

Цена на нефть

09.01 $/bbl +/- WTI 72.24 +1.47 Brent 77.59 +1.47

Внешняя политика 11.01.2024 00:50

Алиев рассказал о позиции Азербайджана в переговорах с Арменией в вопросе анклавов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал о позиции Баку в отношении 8 азербайджанских сел, которые в настоящее время находятся под армянской оккупацией.

«Что касается сел, которые в настоящее время находятся под оккупацией (армянской – ИФ), то наше предложение очень логичное. Как вы знаете, там есть села-анклавы и есть села, которые не являются анклавами. Те села, которые не являются анклавами, эти четыре села должны быть безоговорочно возвращены Азербайджану», - сказал Алиев в среду в интервью азербайджанским телеканалам.

По его словам, по тем селам, которые являются анклавами, поскольку анклавное село Армении находится на территории Азербайджана, по ним должна быть создана отдельная экспертная группа, где вопрос и должен обсуждаться

«Мы считаем, что все анклавы должны быть возвращены», - добавил Алиев, заявив о необходимости благоустройства ведущих к ним дорог и размещения там жителей. «Наша позиция состоит в этом», - сказал азербайджанский лидер.

Р.Керимов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЛИЕВ, АНКЛАВЫ, ПОЗИЦИЯ

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az