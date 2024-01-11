Алиев рассказал о позиции Азербайджана в переговорах с Арменией в вопросе анклавов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал о позиции Баку в отношении 8 азербайджанских сел, которые в настоящее время находятся под армянской оккупацией.
«Что касается сел, которые в настоящее время находятся под оккупацией (армянской – ИФ), то наше предложение очень логичное. Как вы знаете, там есть села-анклавы и есть села, которые не являются анклавами. Те села, которые не являются анклавами, эти четыре села должны быть безоговорочно возвращены Азербайджану», - сказал Алиев в среду в интервью азербайджанским телеканалам.
По его словам, по тем селам, которые являются анклавами, поскольку анклавное село Армении находится на территории Азербайджана, по ним должна быть создана отдельная экспертная группа, где вопрос и должен обсуждаться
«Мы считаем, что все анклавы должны быть возвращены», - добавил Алиев, заявив о необходимости благоустройства ведущих к ним дорог и размещения там жителей. «Наша позиция состоит в этом», - сказал азербайджанский лидер.
Р.Керимов
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