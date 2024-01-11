Азербайджан входит в топ-20 стран мира по количеству САУ, в топ-30 по количеству танков и РСЗО - Global Firepower

Армия Азербайджана остается сильнейшей на Южном Кавказе и входит в квартет мощнейших на постсоветском пространстве вместе с Россией, Украиной и Казахстаном, согласно рейтингу армий мира 2024 года, подготовленному порталом Global Firepower.

Азербайджан занимает в рейтинге 59-е место, тогда как другие страны Южного Кавказа - Грузия и Армения - 84-е и 102-е.

По количеству самоходных артиллерийский установок (САУ) Азербайджан входит в топ-20 стран мира, по количеству танков и реактивных систем залпового огня (РСЗО) - в топ-30.

По оценкам Global Firepower, которые приводит «Интерфакс-Азербайджан», Баку располагает 920 танками (22-е место), 294 САУ (19-е место) и 218 РСЗО (24-е место).

В десятку сильнейших армий планеты, по версии Global Firepower, входят США, Россия, Китай, Индия, Южная Корея, Великобритания, Япония, Турция, Пакистан и Италия.

Украина располагается на 18-й позиции, Казахстан - на 58-й, Беларусь - на 64-й, Узбекистан - на 65-й, Туркменистан - на 83-й, Эстония - на 87-й, Литва - на 88-й, Латвия - на 99-й, Кыргызстан - на 100-й, Таджикистан - на 107-й, Молдова - на 144-й.

Р.Керимов