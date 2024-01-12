Блинкену не удалось убедить страны Ближнего Востока присоединиться к операции против хуситов

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время турне по Ближнему Востоку не сумел подписать соглашения с Саудовской Аравией, ОАЭ, Катаром и Египтом о присоединении их к операции "Страж процветания" (Operation Prosperity Guardian), направленной на обеспечение безопасности в Красном море, сообщает в пятницу Semafor со ссылкой на собственные источники.

"Энтони Блинкену не удалось во время ближневосточных поездок на этой неделе подписать соглашения с региональными тяжеловесами, такими как Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар и Египет, о присоединении к коалиции из дюжины стран под названием "Страж процветания", - информирует портал.

Источники Semafor отметили, что "Саудовская Аравия и ОАЭ были бы особенно важными партнерами в любой операции против хуситов, учитывая их обширные знания об ополчении и Йемене".

При этом издание подчеркивает, что ни Саудовская Аравия, ни ОАЭ не заинтересованы "в какой-либо серьезной поддержке" военных операций против хуситов.

18 декабря министр обороны США Ллойд Остин объявил о начале многонациональной операции "Страж процветания". Единственной страной ближневосточного региона, присоединившейся к операции, стал Бахрейн.