Захарова назвала «подтасовкой фактов» заявления в Армении по Карабаху

МИД России расценивает утверждения армянских политиков о том, что российские миротворцы не справились со своими обязательствами в зоне дислокации в Карабахском регионе Азербайджана необоснованными и деструктивными, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в четверг.
"Мы видим эти заявления. Мы считаем их деструктивными, и самое главное, не соответствующими действительности. Странно, что они продолжаются", - сказала Захарова.
По ее словам, МИД РФ неоднократно доводил до сведения армянской стороны российскую позицию по поводу этих заявлений, указывая на то, что «они несут только новые проблемы в двухсторонних отношениях и точно не содействуют ничему: ни укреплению двухсторонней повестки, ни региональных проблем».
«Но, к сожалению, видимо это кому-то там выгодно. Я уж не знаю, выгодно ли это в Армении кому-то, выгодно ли это за рубежом Армении кому-то, сложно сказать. Мы считаем, что это попытки подтасовать факты ради снятия с себя ответственности. По другому я не могу это как-то оценить», - заявила Захарова.
Касаясь заявлений армянской стороны по поводу т.н. "этнической чистки" в Карабахе, Захарова отметила, что Еревану следует представить соответствующие доказательства.
"Хотелось бы предоставления каких-то фактов, если есть хоть какой-то документ какой-либо международной организации, которую в Ереване считают авторитетной. Например, ООН или какой-либо другой организации. Если есть хоть какой-то документ, или какое-нибудь заявление, которое свидетельствовало бы о том, что подобные «этнические чистки» были, будьте добры, предоставьте нам ссылки на этот документ", - сказала представитель МИД РФ.
Н.Аббасова
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