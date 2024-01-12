Захарова назвала «подтасовкой фактов» заявления в Армении по Карабаху

МИД России расценивает утверждения армянских политиков о том, что российские миротворцы не справились со своими обязательствами в зоне дислокации в Карабахском регионе Азербайджана необоснованными и деструктивными, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в четверг.

"Мы видим эти заявления. Мы считаем их деструктивными, и самое главное, не соответствующими действительности. Странно, что они продолжаются", - сказала Захарова.

По ее словам, МИД РФ неоднократно доводил до сведения армянской стороны российскую позицию по поводу этих заявлений, указывая на то, что «они несут только новые проблемы в двухсторонних отношениях и точно не содействуют ничему: ни укреплению двухсторонней повестки, ни региональных проблем».

«Но, к сожалению, видимо это кому-то там выгодно. Я уж не знаю, выгодно ли это в Армении кому-то, выгодно ли это за рубежом Армении кому-то, сложно сказать. Мы считаем, что это попытки подтасовать факты ради снятия с себя ответственности. По другому я не могу это как-то оценить», - заявила Захарова.

Касаясь заявлений армянской стороны по поводу т.н. "этнической чистки" в Карабахе, Захарова отметила, что Еревану следует представить соответствующие доказательства.

"Хотелось бы предоставления каких-то фактов, если есть хоть какой-то документ какой-либо международной организации, которую в Ереване считают авторитетной. Например, ООН или какой-либо другой организации. Если есть хоть какой-то документ, или какое-нибудь заявление, которое свидетельствовало бы о том, что подобные «этнические чистки» были, будьте добры, предоставьте нам ссылки на этот документ", - сказала представитель МИД РФ.

Н.Аббасова