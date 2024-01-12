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Регион 12.01.2024 17:05

Эрдоган назвал удары США и Британии по хуситам чрезмерным применением силы

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу заявил, что удары США и Британии по йеменским хуситам стали чрезмерным применением силы этими странами.

"Первым делом, эти удары пропорциональными не были. Все это - чрезмерное применение силы (...) Это выглядит так, будто они хотят превратить Красное море в море крови", - приводит издание "Сабах" слова Эрдогана, сказанные журналистам после пятничной молитвы.

Президент отметил, что Турция также получила информацию об успешной организации обороны хуситами и "об успешном их ответе США и Британии".

Командование американских ВВС ранее объявило более чем о 60 ударах по 16 целям хуситов в Йемене, нанесенных в ночь на пятницу. Позднее представитель мятежников бригадный генерал Яхья Сареа заявил, что США и Британия нанесли 73 удара по пяти районам Йемена. Он не уточнил, какие объекты подверглись атакам.

По данным западных СМИ, после этих событий не менее четырех танкеров изменили курс с целью избежать плавания в Красном море.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ЙЕМЕН, УДАРЫ, КРИТИКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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