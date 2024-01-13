Citigroup за два года уволит 20 тыс. человек

Американский банк Citigroup Inc. (SPB: C) планирует в предстоящие два года уволить 20 тыс. человек, пишет The Telegraph со ссылкой на главного финансового директора Citi Марка Мейсона.
За четвертый квартал 2023 года штат банка сократился на 1 тыс. человек, до 239 тыс., согласно его отчетности. При этом около 40 тыс. сотрудников работают в Мексике и в ближайшие годы перестанут входить в его штат в связи с предстоящим выделением этих операций. Данное сокращение не включает 20 тыс. сотрудников, упомянутых выше.
Таким образом, в среднесрочной перспективе численность персонала Citi уменьшится до порядка 180 тыс. человек.
Сокращения станут частью усилий, направленных на снижение бюрократичности, увеличение прибылей и повышение котировок акций банка. По словам Мейсона, увольнения не помешают наращивать выручку, хотя будут морально тяжелыми.
В этом году Citi рассчитывает зафиксировать расходы на выплату выходных пособий и реорганизацию бизнеса в размере до $1 млрд.
В четвертом квартале 2023 года банк получил чистый убыток в размере $1,84 млрд, говорится в опубликованном в пятницу пресс-релизе. Financial Times называет прошедший квартал худшим для кредитной организации за 15 лет.
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