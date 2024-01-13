Президент Алиев утвердил состав Оргкомитета для проведения COP29 в Азербайджане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании организационного комитета для проведения в 2024 году 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), 19-ой сессии встречи партнеров Киотского протокола, 6-ой сессии встречи партнеров Парижского соглашения о климате.

Текст распоряжения опубликован в субботу на сайте главы государства.





Согласно распоряжению, председателем Оргкомитета назначен глава администрации президента Азербайджана Самир Нуриев.





В состав комитета также включены руководители различных министерств и ведомств Азербайджана.





Оргкомитету поручено подготовить и реализовать план действий, связанный с организацией и проведением COP29, а также принять меры, связанные с созданием операционной компании.





Кабинету министров Азербайджана, в свою очередь, поручено обеспечить финансирование реализации плана мероприятий.





Как сообщалось ранее, COP29 пройдет в Азербайджане в ноябре 2024 года.





Х.Насирзаде