Президент Алиев утвердил состав Оргкомитета для проведения COP29 в Азербайджане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании организационного комитета для проведения в 2024 году 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), 19-ой сессии встречи партнеров Киотского протокола, 6-ой сессии встречи партнеров Парижского соглашения о климате.
Текст распоряжения опубликован в субботу на сайте главы государства.
Согласно распоряжению, председателем Оргкомитета назначен глава администрации президента Азербайджана Самир Нуриев.
В состав комитета также включены руководители различных министерств и ведомств Азербайджана.
Оргкомитету поручено подготовить и реализовать план действий, связанный с организацией и проведением COP29, а также принять меры, связанные с созданием операционной компании.
Кабинету министров Азербайджана, в свою очередь, поручено обеспечить финансирование реализации плана мероприятий.
Как сообщалось ранее, COP29 пройдет в Азербайджане в ноябре 2024 года.
Х.Насирзаде
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