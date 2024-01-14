Кандидат в президенты США Рамасвами назвал Трампа величайшим президентом в XXI веке

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами заявил, что экс-президент США Дональд Трамп является величайшим президентом XXI века. Об этом кандидат на пост главы государства написал на своей странице в соцсети X.

"Дональд Трамп был величайшим президентом 21-го века, и я не собираюсь критиковать его", - заявил Рамасвами.

По словам кандидата, американские избиратели, в частности, в штате Айова, "глубоко обеспокоены" тем, что эта "система" больше не позволит Дональду Трампу приблизиться к Белому дому.

Рамасвами отметил, что "выступал против преследований Трампа и защищал его на каждом шагу".

В.Алиев