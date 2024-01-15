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Внешняя политика 15.01.2024 10:12

Глава Минэкономики Азербайджана обсудит COP в Давосе

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров заявлен в качестве участника дискуссии «COP28 (28-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата – ИФ-Аз) и путь, который предстоит пройти» (COP28 and the Road Ahead), которая пройдет 16 января в рамках Всемирного экономического форума (ВЭФ) в швейцарском Давосе.

Согласно программе мероприятия, в обсуждениях также примут участие исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль, спецпосланник президента США по вопросам климата Джон Керри, главный исполнительный директор ENGIE Group Катрин Макгрегор и Салли Базби из The Washington Post.

Всемирный экономический форум проходит в Давосе с 15 по 19 января 2024 года.

28-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28) прошла в Дубае в ноябре-декабре 2023 года.

29-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) пройдет в Азербайджане, как ожидается, в ноябре 2024 года.

Р.Керимов

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Тэги: МИНЭКОНОМИКИ, ВЭФ, COP

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