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Внешняя политика 18.01.2024 13:13

Новый посол США в Азербайджане собирается работать над укреплением отношений Вашингтона и Баку

Новый посол США в Баку Марк Либби, в четверг вручивший верительные грамоты азербайджанскому президенту Ильхаму Алиеву, назвал большой честью работу в Азербайджане.

«Для меня большая часть приступить к работе в качестве посла США в Азербайджане. С нетерпением жду возможности изучить Азербайджан, встретиться с людьми и работать над укреплением отношений между нашими странами», - заявил Либби, слова которого приводит в соцсети «Х» посольство США в Баку.

Р.Керимов

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Тэги: ЛИББИ, ПЛАНЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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