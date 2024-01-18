Новый посол США в Азербайджане собирается работать над укреплением отношений Вашингтона и Баку

Новый посол США в Баку Марк Либби, в четверг вручивший верительные грамоты азербайджанскому президенту Ильхаму Алиеву, назвал большой честью работу в Азербайджане. «Для меня большая часть приступить к работе в качестве посла США в Азербайджане. С нетерпением жду возможности изучить Азербайджан, встретиться с людьми и работать над укреплением отношений между нашими странами», - заявил Либби, слова которого приводит в соцсети «Х» посольство США в Баку. Р.Керимов

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