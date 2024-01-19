Индонезия вслед за ЮАР собирается подать в Международный суд ООН иск против Израиля

Индонезия вслед за ЮАР подаст в Международный суд ООН иск в отношении Израиля по обвинению его в незаконной оккупации Палестины, сообщили в пятницу израильские СМИ.

По их данным, иск Индонезии поддержала Словения.

Сейчас в Международном суде ООН в Гааге проходят предварительные слушания по поданному ЮАР иску в отношении Израиля из-за его операции в секторе Газа.