Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8508 RUR   0.0191 GBR   2.1603 TRY   0.0563

Цена на нефть

18.01 $/bbl +/- WTI 74.08 +1.52 Brent 79.10 +1.22

Дальнее зарубежье 19.01.2024 17:14

Индонезия вслед за ЮАР собирается подать в Международный суд ООН иск против Израиля

Индонезия вслед за ЮАР подаст в Международный суд ООН иск в отношении Израиля по обвинению его в незаконной оккупации Палестины, сообщили в пятницу израильские СМИ.

По их данным, иск Индонезии поддержала Словения.

Сейчас в Международном суде ООН в Гааге проходят предварительные слушания по поданному ЮАР иску в отношении Израиля из-за его операции в секторе Газа.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ИНДОНЕЗИЯ, ИЗРАИЛЬ, СУД, ИСК

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az