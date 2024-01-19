Байрамов и Макамба обсудили перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Танзанией в сфере туризма и энергетики

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках 19-го Саммита глав государств и правительств Движения неприсоединения, прошедшего в Кампале (Уганда) провел встречу с министром иностранных дел и восточноафриканского сотрудничества Танзании Январом Макамбой.

"В ходе встречи министры обсудили перспективы двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Танзанией в сфере туризма, образования, гуманитарной, экономической, энергетической и других сферах, а также сотрудничество на многосторонних платформах", - сообщает "Интерфакс-Азербайджан" со ссылкой на азербайджанский МИД.

Министры также подчеркнули необходимость активизации политических консультаций между двумя странами и расширения двусторонней законодательной базы.

Х.Насирзаде