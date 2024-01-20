Десятки тысяч человек в Испании вышли на демонстрации против действий Израиля в Газе

Жители более ста населенных пунктов Испании в субботу провели демонстрации против гибели гражданских лиц в секторе Газа в ходе войны Израиля с ХАМАС, сообщает агентство ЭФЭ.

"Десятки тысяч человек вышли в субботу на улицы более ста испанских городов и других населенных пунктов, чтобы (...)"осудить жестокость" атак израильской армии на сектор Газа", - информирует агентство.

Протестующие называли действия Израиля геноцидом и призвали Мадрид прекратить торговлю оружием и разорвать отношения с Израилем.

Демонстрации, в частности, прошли в Мадриде, Барселоне, Севилье, Вальядолиде, Толедо и других населенных пунктах.

По данным ЭФЭ, протесты организовала Сеть солидарности против оккупации Палестины (RESCOP), в которую входят более 50 организаций, коллективов и гражданских платформ по всей Испании.

"Израиль намеренно и систематически бомбит сектор Газа с 7 октября прошлого года", - говорится в манифесте RESCOP.

В RESCOP также приветствовали судебный процесс, инициированный Южной Африкой против Израиля в Международном Суде ООН.

В Мадриде к демонстрации присоединились около 25 тыс. человек, присутствовали и представители нескольких левых политических партий Испании. В частности, на демонстрацию вышла лидер партии "Подемос" Ионе Беларра. Она потребовала "положить конец геноциду, который Израиль совершает против народа Палестины".

Кроме того, 27 января в Мадриде планируется провести еще один митинг против ближневосточного конфликта.