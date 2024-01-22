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Дальнее зарубежье 22.01.2024 15:27

Французский фрегат вошел в Красное море

Многоцелевой французский фрегат FS Alsace, пройдя Суэцкий канал, вошел в Красное море, сообщило Командование Средиземноморской зоны ВМС Франции.

Фрегат, ранее выполнявший задачи в Восточном Средиземноморье, предназначен для противолодочной и противовоздушной обороны, уничтожения надводных кораблей и нанесения ударов по наземным объектам противника.

Он оснащен 32 вертикальными пусковыми установками для зенитных управляемых ракет. Это в два раза больше, чем имеет уже находящийся в Красном море французский фрегат FS Languedoc.

Отмечается, что целью похода является "обеспечение морской безопасности и свободы судоходства".

В настоящее время в районе Красного моря на патрулировании находится американская авианосная ударная группа в составе атомного авианосца USS Dwight Eisenhower, ракетного крейсера USS Philippine Sea, эсминцев USS Gravely, USS Carney, USS Mason и USS Laboon, а также атомная подводная лодка USS Florida ВМС США.

Вместе с британским фрегатом противоракетной обороны HMS Diamond группировка задействована в проведении многонациональной операции "Страж процветания" (Operation Prosperity Guardian) для защиты судоходства и противодействия нападениям йеменских хуситов на торговые суда в Красном море.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ВМС, ФРЕГАТ, БЛИЖВОСТОК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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