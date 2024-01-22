Грузинский министр не согласился с выводом комитета СЕ об условиях содержания Саакашвили в клинике, как в одиночной камере

Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе не согласен с заключением Европейского комитета по предупреждению пыток, в котором говорится, что заключенный бывший президент Михаил Саакашвили находится один в палате тбилисской клиники "Вивамед", а это фактически приравнивается к содержанию в одиночной камере.
"Очень трудно согласиться с таким выводом, так как осужденный Михаил Саакашвили за почти два с половиной года пребывания в клинике "Вивамед" никогда не находился в одиночестве. За этот период Саакашвили посетили в палате почти три тысячи родственников, близких, соратников по партии, политической борьбе. К тому же мать Саакашвили Гиули Аласания ежедневно часами находится в его палате", - сказал Брегадзе в понедельник журналистам.
Он добавил, что может выполнить рекомендацию европейских представителей и нарушить одиночество Саакашвили в палате, подселив к нему больного заключенного. По словам Брегадзе, в свое время требование Саакашвили заключалось в том, чтобы в больничной палате он находился один.
Министр отметил, что Саакашвили находится в клинике "Вивамед" в двухкомнатной палате, в которой есть большой плазменный телевизор, холодильник. Он может неограниченно пользоваться интернетом.
"Всего этого нет у других заключенных, находящихся в клинике "Вивамед". И еще. Осужденный Саакашвили ни разу, находясь в клинике, не воспользовался правом на прогулку на свежем воздухе, в отличие от других заключенных", - сказал министр.
Европейский комитет по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания (ЕКПП) Совета Европы 18 января опубликовал на основании посещения Тбилиси своих представителей оценку о состоянии в клинике "Вивамед" лечащихся заключенных, в том числе и Саакашвили.
Власти Азербайджана в 2023г направили из госбюджета около 5,6 млрд манатов на проекты в Карабахе и В.Зангезуре – Минфин
Азербайджан вошел в топ-5 основных внешнеторговых партнеров Грузии в 2023г
Глава Karachaganak Petroleum с марта возглавит NCOC, главой KPO станет выходец из Shell
Число близких к банкротству компаний в Британии выросло на 26% в IV квартале
Секретариат UN FCCC на этой неделе направит в Азербайджан техническую миссию
На территории «Аг шехер» будут проживать 280 тыс. человек
Алиев ознакомился с ходом работ по благоустройству в Аг шехер
Управление связи Бабекского района НАР направит 1,8 млн манатов на закупку и установку телекоммуникационного сетевого оборудования
Алиев посетил Нефтчалинский район
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
AccessBank объявляет тендер на Продление поддержки и подписок Пало-Альто
В преддверии праздника Новруз AZAL увеличит рейсы в Европу
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы