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Регион 22.01.2024 20:55

Грузинский министр не согласился с выводом комитета СЕ об условиях содержания Саакашвили в клинике, как в одиночной камере

Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе не согласен с заключением Европейского комитета по предупреждению пыток, в котором говорится, что заключенный бывший президент Михаил Саакашвили находится один в палате тбилисской клиники "Вивамед", а это фактически приравнивается к содержанию в одиночной камере.

"Очень трудно согласиться с таким выводом, так как осужденный Михаил Саакашвили за почти два с половиной года пребывания в клинике "Вивамед" никогда не находился в одиночестве. За этот период Саакашвили посетили в палате почти три тысячи родственников, близких, соратников по партии, политической борьбе. К тому же мать Саакашвили Гиули Аласания ежедневно часами находится в его палате", - сказал Брегадзе в понедельник журналистам.

Он добавил, что может выполнить рекомендацию европейских представителей и нарушить одиночество Саакашвили в палате, подселив к нему больного заключенного. По словам Брегадзе, в свое время требование Саакашвили заключалось в том, чтобы в больничной палате он находился один.

Министр отметил, что Саакашвили находится в клинике "Вивамед" в двухкомнатной палате, в которой есть большой плазменный телевизор, холодильник. Он может неограниченно пользоваться интернетом.

"Всего этого нет у других заключенных, находящихся в клинике "Вивамед". И еще. Осужденный Саакашвили ни разу, находясь в клинике, не воспользовался правом на прогулку на свежем воздухе, в отличие от других заключенных", - сказал министр.

Европейский комитет по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания (ЕКПП) Совета Европы 18 января опубликовал на основании посещения Тбилиси своих представителей оценку о состоянии в клинике "Вивамед" лечащихся заключенных, в том числе и Саакашвили.

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Тэги: ГРУЗИЯ, СААКАШВИЛИ, МИНЮСТ, КЛИНИКА


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