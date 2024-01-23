Боснию и Герцеговину до переговоров о вступлении в ЕС еще ждет работа - глава Еврокомиссии

Чтобы Босния и Герцеговина (БиГ) были допущены до переговоров о вступлении в ЕС, в Брюсселе должны видеть прогресс в реформах, заявила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

"Еще предстоит проделать работу. Нам необходимо увидеть прогресс, особенно по основополагающим принципам вступления в ЕС - демократии и верховенству права, а это означает принятие законов. И это начинается с борьбы против отмывания денег, конфликтов интересов и, к примеру, закона о судах", - сказала глава ЕК во вторник на пресс-конференции в Сараево.

Она сообщила, что Еврокомиссия должна подготовить к марту доклад о результатах работы в БиГ по допуску к переговорам о вступлении страны в Евросоюз. Затем этот вопрос на основании данного доклада будут решать лидеры ЕС.

Кроме того, фон дер Ляйен напомнила о предложенном Евросоюзом "плане роста", который предусматривает интегрировать Боснию и Герцеговину в единый рынок ЕС еще до вступления в сообщество.

"Другими словами, мы открываем двери в семь очень важных секторов единого европейского рынка. Это должно сопровождаться реформами - экономическими реформами для обеспечения равных конкурентных условий. Поэтому в наших общих интересах, чтобы наши предприятия процветали. Эти реформы смогут сопровождаться инвестициями ЕС в 1 млрд евро, если их будут проводить. Итак, это огромная возможность повысить процветание этой страны", - подчеркнула глава Еврокомиссии.

Она отметила, что, если страны Западных Балкан разовьют общий региональный рынок, то это даст рост ВВП около 10%. "Поэтому, если вы организуете свой общий региональный рынок и получите доступ к единому рынку (ЕС), это станет большим шагом вперед для процветания вашей страны и создания перспектив в стране для молодежи", - объяснила председатель ЕК.

По ее словам, движение БиГ к интеграции в единый рынок ЕС зависит только от решения властей страны.

На саммите в Брюсселе 14 декабря 2023 года страны Евросоюза приняли решение начать с Украиной и Молдавией переговоры об их вступлении в ЕС и предоставили Грузии статус страны-кандидата. При этом Европейский совет решил пока не давать добро на переговоры с Боснией и Герцеговиной об их присоединении к союзу, предложив сначала выполнить ряд выдвинутых Евросоюзом условий.

"ЕС даст старт переговорам с Боснией и Герцеговиной при достижении необходимой степени соответствия критериям членства. Еврокомиссии предложено представить отчет к марту на предмет принятия такого решения", - написал в дни саммита в сети X глава Евросовета Шарль Мишель.