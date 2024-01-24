Американские законодатели прибыли на Тайвань с визитом для демонстрации поддержки Вашингтоном новой администрации острова

Два американских законодателя - ведущий демократ в подкомитете палаты представителей США по иностранным делам по Индо-Тихоокеанскому региону Ами Бера и республиканец Марио Диас-Баларт - прибыли с визитом в Тайбэй, сообщил Американский еженедельник Barron`s.
"Цель поездки - подтвердить поддержку Тайваня Соединенными Штатами после успешных демократических выборов, выразить солидарность в их общей приверженности демократическим ценностям и изучить возможности для дальнейшего укрепления прочных экономических и оборонных отношений между Соединенными Штатами и Тайванем", - говорится в заявлении, распространенном офисом Беры.
В нем отмечается, что законодатели панируют "взаимодействовать с высшими должностными лицами и лидерами бизнеса".
В январе на выборах главы тайваньской администрации победу одержал представитель Демократической прогрессивной партии Тайваня Лай Циндэ, выступающий за независимость острова.
В свою очередь Пекин решительно выступает против любых официальных контактов с представителями администрации Тайваня, рассматривая их как "серьезное нарушение принципа "одного Китая", которое наносит ущерб суверенитету и территориальной целостности КНР, неизменно заявляя официальный протест.
В минувшие выходные Тайвань посетила другая американские делегация в составе бывшего советника по национальной безопасности США Стивена Хэдли и бывшего заместителя госсекретаря США Джеймса Стейнберга.
В связи с этим официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что "Китай решительно выступает против того, чтобы США в любой форме официально взаимодействовали с Тайванем и вмешивались в тайваньские дела любым способом и под любым предлогом".
"Мы призываем США четко осознать чрезвычайную сложность и деликатность тайваньского вопроса, неукоснительно соблюдать принцип "одного Китая" (...), действовать серьезно в соответствии с обязательствами, многократно подтвержденными лидерами США, не поддерживать "независимость Тайваня", "два Китая" или "один Китай, один Тайвань" и не пытаться использовать тайваньский вопрос в качестве инструмента сдерживания Китая", - сказала дипломат.
Она подчеркнула, что "США должны проявлять крайнюю осмотрительность в решении вопросов, связанных с Тайванем, и не должны в какой-либо форме (...) посылать неверный сигнал сепаратистским силам "независимости Тайваня".
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