Правительство Северной Македонии уходит в отставку в преддверии всеобщих выборов

Премьер-министр Северной Македонии Димитар Ковачевский и кабинет министров подали в парламент прошение об отставке в преддверии всеобщих выборов, запланированных в мае этого года, сообщает в четверг Associated Press.
Перед подачей прошения об отставке Ковачевский заявил, что Северная Македония "сохранит движение в стратегическом направлении, в частности, ориентацию на Запад и на партнерство с США".
Пост временного премьер-министра теперь перейдет к нынешнему спикеру парламента - Талату Джафери. После того, как парламентарии примут отставку правительства, президент страны Стево Пендаровский передаст Джафери мандат на формирование временного правительства, отмечает агентство.
В прошлом месяце крупнейшие политические партии Северной Македонии договорились о проведении выборов 8 мая - в тот же день, на который назначен второй раунд президентских выборов.
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