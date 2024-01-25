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Правительство Северной Македонии уходит в отставку в преддверии всеобщих выборов

Премьер-министр Северной Македонии Димитар Ковачевский и кабинет министров подали в парламент прошение об отставке в преддверии всеобщих выборов, запланированных в мае этого года, сообщает в четверг Associated Press.

Перед подачей прошения об отставке Ковачевский заявил, что Северная Македония "сохранит движение в стратегическом направлении, в частности, ориентацию на Запад и на партнерство с США".

Пост временного премьер-министра теперь перейдет к нынешнему спикеру парламента - Талату Джафери. После того, как парламентарии примут отставку правительства, президент страны Стево Пендаровский передаст Джафери мандат на формирование временного правительства, отмечает агентство.

В прошлом месяце крупнейшие политические партии Северной Македонии договорились о проведении выборов 8 мая - в тот же день, на который назначен второй раунд президентских выборов.

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Тэги: СЕВМАКЕДОНИЯ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, ОТСТАВКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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