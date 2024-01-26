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Внешняя политика 26.01.2024 10:58

Посол Азербайджана вручил верительные грамоты президенту Панамы

Посол Азербайджана в Мексике, аккредитованный также в Панаме, Мамед Талыбов сообщил, что вручил верительные грамоты панамскому президенту Лаурентино Кортисо.

«Для меня большая честь вручить верительные грамоты президенту Панамы Лаурентино Кортисо», - написал он в соцсети «Х» (ранее твиттер).

Р.Керимов

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Тэги: ПОСОЛ, ПАНАМА, ДИПЛОМАТИЯ


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Посол Азербайджана вручил президенту Панамы верительные грамоты

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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