Посол Азербайджана вручил верительные грамоты президенту Панамы

Посол Азербайджана в Мексике, аккредитованный также в Панаме, Мамед Талыбов сообщил, что вручил верительные грамоты панамскому президенту Лаурентино Кортисо.
«Для меня большая честь вручить верительные грамоты президенту Панамы Лаурентино Кортисо», - написал он в соцсети «Х» (ранее твиттер).
Р.Керимов
Для увеличения грузоперевозок по Среднему коридору необходима диджитализация, устранение узких мест и контейнеризация - эксперт
Центробанк Азербайджана рассчитывает к 2027г увеличить инвестиции населения на рынке капитала до 1 млрд манатов
Сбой произошел в работе энергомоста EstLink 2 между Эстонией и Финляндией, проводится расследование
В Азербайджане в 2023г органами прокуратуры возмещен ущерб на 76 млн манатов
Саудовская Аравия изменит правила продажи алкоголя
Раскрываемость преступлений в Азербайджане в 2023 году составила почти 88% - Генпрокурор
Управление связи Бабекского района НАР направит 1,8 млн манатов на закупку и установку телекоммуникационного сетевого оборудования
Алиев посетил Нефтчалинский район
Макрон присутствовал на параде в Дели в честь национального праздника Индии
Израильские военные обстреляли пришедших за гумопощью жителей Газы, есть жертвы
Глава МАГАТЭ намерен посетить Украину и Россию в ближайшие 10 дней
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Компания Technip Energies провела презентацию в Бакинской высшей школе нефти
Получите кредит онлайн в любую погоду!
Nar удостоен международного сертификата удовлетворенности клиентов
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы