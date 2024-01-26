Посол Азербайджана вручил верительные грамоты президенту Панамы

Посол Азербайджана в Мексике, аккредитованный также в Панаме, Мамед Талыбов сообщил, что вручил верительные грамоты панамскому президенту Лаурентино Кортисо. «Для меня большая честь вручить верительные грамоты президенту Панамы Лаурентино Кортисо», - написал он в соцсети «Х» (ранее твиттер). Р.Керимов

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