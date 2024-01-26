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Дальнее зарубежье 26.01.2024 23:40

В ЕС ожидают немедленного исполнения промежуточного решения суда ООН по иску ЮАР к Израилю

В ЕС заявили, что рассчитывают на имплементацию промежуточного решения Международного суда ООН, предписавшего Израилю принимать меры по защите палестинцев в секторе Газа.

"ЕС подтверждает свою постоянную поддержку Международного суда, главного судебного органа ООН. Постановления Международного суда являются обязывающими для сторон, и их следует выполнять. ЕС ожидает их полной, немедленной и эффективной имплементации", - говорится в опубликованном в пятницу в Брюсселе совместном заявлении Еврокомиссии и высокого представителя Евросоюза по иностранным делам Жозепа Борреля.

В документе отмечается, что "право каждой стороны - представлять аргументы в отношении юрисдикции, приемлемости или существа дела остается незатронутым сегодняшним решением о промежуточных мерах по иску Южной Африки".

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Тэги: БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ЕС, СУД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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