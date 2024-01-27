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Британия, Финляндия и Италия замораживают финансирования БАПОР

Великобритания и Финляндия приостанавливают финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) в связи с сообщениями о том, что некоторые его сотрудники могли участвовать в боевых действиях против Израиля.

"Великобритания потрясена сообщениями о том, что сотрудники БАПОР могли быть причастны к нападению на Израиль 7 октября. (...) Великобритания временно останавливает любое дальнейшее финансирование БАПОР, пока мы изучаем эти утверждения", - говорится в заявлении британского МИД.

При этом в Лондоне подчеркнули, что по-прежнему прилагают усилия для доставки гуманитарной помощи жителям сектора Газа.

В свою очередь Финляндия также приняла решение заморозить выплаты агентству.

"Финляндия заключила четырехлетнее соглашение, на 2023-2026 годы, с БАПОР о предоставлении гуманитарной помощи на сумму 5 млн евро в год. Министр внешней торговли и развития Вилле Тавио решил, что платежи Финляндии БАПОР будут приостановлены из-за этих обвинений", - говорится в сообщении финского МИД.

"Мы должны убедиться, что ни один евро из финских денег не пойдет ХАМАС или другим террористам. Подозрение, что сотрудники организации, получающей гуманитарную помощь, причастны к теракту, является основанием для приостановки выплат", - приводят в документе слова Тавио.

Хельсинки также призывает тщательно расследовать дело о предполагаемой причастности сотрудников этой организации ООН к нападению ХАМАС на Израиль. Помимо этого, в заявлении отмечается, что отношению к делу могут иметь 12 сотрудников БАПОР.

Аналогичное решение приняла и Италия. По данным западных СМИ, министр иностранных дел Антонио Таяни заявил, что "итальянское правительство приостановило финансирование БАПОР после зверского нападения ХАМАС на Израиль 7 октября". При этом он заверил, что Рим по-прежнему привержен оказанию гуманитарной помощи палестинскому народу.

Ранее в субботу Австралия и Канада сообщили о временном прекращении финансирования БАПОР. Накануне госдепартамент США объявил, что Вашингтон приостанавливает программу по дополнительному финансированию этого агентства. Таким образом, уже семь стран приняли такое решение.

В пятницу западные СМИ сообщали о том, что БАПОР начал расследование в связи с обвинениями, выдвинутыми властями Израиля.

В свою очередь представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что генсек ООН Антониу Гутерриш шокирован сообщениями о возможном участии сотрудников БАПОР в нападении на Израиль и призывает как можно быстрее с этим разобраться.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ФИНЛЯНДИЯ, БАПОР, ЗАМОРОЗКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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