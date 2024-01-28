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Британский эсминец отразил атаку беспилотника хуситов в Красном море

Эсминец Военно-морских сил (ВМС) Великобритании Diamond уничтожил беспилотный летательный аппарат (БПЛА), запущенный хуситами из Йемена в Красном море. Об этом сообщает Министерство обороны Соединенного королевство в социальной сети X (бывший Twitter).

"Вчера Diamond успешно отразил атаку беспилотника поддерживаемых Ираном хуситов в Красном море", - указано в сообщении.

Отмечается, что он с помощью ракетной системы Sea Viper Diamond уничтожил беспилотник, который был нацелен на корабль. Экипаж и сам эсминец не пострадали.

В.Алиев

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Тэги: БРИТАНИЯ, ЭСМИНЕЦ, АТАКА, БЕСПИЛОТНИК, ХУСИТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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