Британский эсминец отразил атаку беспилотника хуситов в Красном море

Эсминец Военно-морских сил (ВМС) Великобритании Diamond уничтожил беспилотный летательный аппарат (БПЛА), запущенный хуситами из Йемена в Красном море. Об этом сообщает Министерство обороны Соединенного королевство в социальной сети X (бывший Twitter). "Вчера Diamond успешно отразил атаку беспилотника поддерживаемых Ираном хуситов в Красном море", - указано в сообщении. Отмечается, что он с помощью ракетной системы Sea Viper Diamond уничтожил беспилотник, который был нацелен на корабль. Экипаж и сам эсминец не пострадали. В.Алиев

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