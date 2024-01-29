Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8436 RUR   0.0189 GBR   2.1601 TRY   0.0562

Цена на нефть

26.01 $/bbl +/- WTI 78.01 +0.65 Brent 83.55 +1.12

Дальнее зарубежье 29.01.2024 17:05

Военные и пограничники Сейшельских островов освободили судно, захваченное сомалийскими пиратами

Народные силы обороны и погранслужба Сейшельских островов освободили шриланкийское судно, захваченное вооруженными сомалийскими пиратами, сообщили в понедельник в пресс-службе президента островного государства Вавела Рамкалавана.

"Президент Вавел Рамкалаван поздравил силы обороны и погранслужбу с хорошо проведенной, успешной операцией", - указано в сообщении.

В нем отмечается, что сейшельские военные поднялись на борт судна и спасли находившихся на нем людей. Название судна не уточняется.

По данным агентства Associated Press, сомалийские пираты захватили рыболовецкое судно с шестью членами экипажа два дня назад в международных водах - примерно в 2 тыс. км от северной части Сейшельских островов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: СЕЙШЕЛЫ, ШРИ/ЛАНКА, СУДНО, ПИРАТЫ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2024
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az