Военные и пограничники Сейшельских островов освободили судно, захваченное сомалийскими пиратами

Народные силы обороны и погранслужба Сейшельских островов освободили шриланкийское судно, захваченное вооруженными сомалийскими пиратами, сообщили в понедельник в пресс-службе президента островного государства Вавела Рамкалавана.

"Президент Вавел Рамкалаван поздравил силы обороны и погранслужбу с хорошо проведенной, успешной операцией", - указано в сообщении.

В нем отмечается, что сейшельские военные поднялись на борт судна и спасли находившихся на нем людей. Название судна не уточняется.

По данным агентства Associated Press, сомалийские пираты захватили рыболовецкое судно с шестью членами экипажа два дня назад в международных водах - примерно в 2 тыс. км от северной части Сейшельских островов.