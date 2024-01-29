Военные и пограничники Сейшельских островов освободили судно, захваченное сомалийскими пиратами

Народные силы обороны и погранслужба Сейшельских островов освободили шриланкийское судно, захваченное вооруженными сомалийскими пиратами, сообщили в понедельник в пресс-службе президента островного государства Вавела Рамкалавана.
"Президент Вавел Рамкалаван поздравил силы обороны и погранслужбу с хорошо проведенной, успешной операцией", - указано в сообщении.
В нем отмечается, что сейшельские военные поднялись на борт судна и спасли находившихся на нем людей. Название судна не уточняется.
По данным агентства Associated Press, сомалийские пираты захватили рыболовецкое судно с шестью членами экипажа два дня назад в международных водах - примерно в 2 тыс. км от северной части Сейшельских островов.
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