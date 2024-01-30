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СНГ 30.01.2024 21:55

Сбои в работе сайтов в доменной зоне ru произошли в РФ

Пользователи в РФ сообщают о сбоях в работе различных сайтов в доменной зоне ru.

По данным сервиса Downradar, в частности, сбои зафиксированы в работе сайтов "Яндекса" , МТС, "Мегафона", "Билайна", Ozon,"Авито", Wildberries, "Кинопоиска" и ряда других.

В "Мегафоне" сообщили "Интерфаксу", что оператор фиксировал снижение объемов трафика в российском сегменте интернета. "Проблема не на сети "Мегафона", наша сеть работает штатно", - заверили в комании.

В пресс-службе "Вымпелкома" сказали, что сеть "Билайна" работает штатно. "Возможные сбои в работе некоторых интернет-ресурсов находятся вне зоны ответственности "Билайна", - добавили в компании.

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Тэги: РОССИЯ, ИНТЕРНЕТ, СБОИ


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